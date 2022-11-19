عمال مشاريع كأس العالم 2022 في قطر يلتقون النجوم

الدوحة – التقى عمال شاركوا في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، لاعبي ومدربي منتخبات الولايات المتحدة وإنجلترا وهولندا والأرجنتين، المشاركة في منافسات المونديال، في تجربة فريدة للعمال، ضمن فعاليات مجتمعية نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وتهدف الفعاليات المجتمعية، التي حملت عنوان “فريق 360″، إلى تعزيز الحماس لكأس العالم لدى العمال في قطر، واستضافتها إدارة رعاية وحقوق العمال في اللجنة العليا، تكريما للعمال على إسهاماتهم الهائلة في استضافة قطر للنسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي، والتي تنطلق منافساتها غدا الأحد من أرضية ستاد البيت.

وأوضحت اللجنة العليا أمس السبت أن عددا من العمال، من لاعبي كرة القدم الهواة والذين تنافسوا في بطولة كأس العمال التي أطلقتها اللجنة العليا منذ سنوات، تطوعوا للمشاركة في هذه الأنشطة مع مجموعات أخرى من العمال.

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022): “لا شك أن عمال مشاريع المونديال لعبوا دورا هائلا في استضافة هذه البطولة التاريخية. ونهدف من خلال هذه الفعالية إلى الإعراب عن جانب يسير مما نحمله لهم من شكر وتقدير على جهودهم في رحلة الإعداد لكأس العالم”.

وأضاف :”حرصنا دائما على وضع صحة وسلامة ورعاية موظفينا على رأس أولوياتنا، ومن بين أهم جوانب إرث البطولة تعزيز حقوق العمال في قطر والمنطقة والعالم، ومن المؤكد أن هذا الإرث يلقي الضوء على التأثير الفاعل لاستضافة كأس العالم لأول مرة في منطقتنا”.

وأسهمت جهود مؤسسة الجيل المبهر، برنامج الإرث الاجتماعي والإنساني في اللجنة العليا، في تيسير استضافة الأنشطة المجتمعية، وذلك ضمن أهداف المؤسسة، الرامية إلى الاستفادة من شعبية كرة القدم لتعزيز قيم الوحدة والعمل الجماعي ومهارات القيادة. وشهدت الفعاليات أجواء ممتعة، واختتمت بمشاركة العمال ونجوم المونديال في تنفيذ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وقال جيمي سيروين، أحد العمال في ستاد أحمد بن علي في تصريحات نشرها موقع اللجنة العليا: “من الرائع المشاركة في هذه الأنشطة، لقد شكلت أحد أهم اللحظات في حياتي، وكان من المبهر بالنسبة لي الالتقاء بأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، نجم المنتخب الهولندي ومدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك”.

ومن جانبه، قال أوزير مرتازا، أحد العمال في برج البدع :”سعدت بالمشاركة في الفعالية، وأشعر كأنني أحصل على مكافأة تقديرا للعمل بجد في هذا المشروع. أعشق المنتخب الإنجليزي، وأنا من مشجعي قائد الفريق هاري كين، والنجم رحيم ستيرلنج. لقد أتيحت لي الفرصة للقاء نخبة من أفضل نجوم كرة القدم على مستوى العالم.”

وقال مدافع منتخب إنجلترا إريك داير :”لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي. نحن ندرك جيدا الجهود التي بذلها هؤلاء العمال لإقامة بطولة كأس العالم هنا. كان من الجيد المشاركة، والتحدث معهم ومشاركة عشقتنا لكرة القدم”.

ومن جانبه، قال حارس مرمى منتخب هولندا، ريمكو باسفير:v”لقد كان بلا شك لقاء رائعا. واستمتع فريقنا بالمشاركة، وأعتقد أن العمال استمتعوا بالفعالية أيضا، لقد شهدنا الكثير من المتعة خلال مشاركتنا في هذا الفعالية المجتمعية”.

وقال لاعب الوسط يونس موسى، الذي كان من بين ستة من لاعبي المنتخب الأميركي شاركوا في الفعالية: “سررت بالمشاركة في هذه الفعالية التي أتاحت لي الالتقاء بعمال شاركوا في مشاريع كأس العالم قطر 2022. لا شك أن لقاءهم واللعب معهم أمر رائع، وأنا سعيد للغاية أنهم استمتعوا معنا بممارسة رياضة كرة القدم”.-(د ب أ)