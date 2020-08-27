“عمانيون” و”زرقاويون” يغادرون مدنهم هربا من الحظر الشامل

موفق كمال

عمان- تشهد الطرق الخارجية المحيطة بمدينتي (العاصمة والزرقاء) اكتظاظا بالمركبات اليوم، بعد ان قرر عمانيون وزرقاويون مغادرة مدنهم هربا من الحظر الشامل وقضاء يوم غد الجمعة بين الاهل والاقارب او بالتنزه من خلال السياحة المحلية .

ويشكل الحظر الشامل حالة من الرفض لدى العديد من الاردنيين، بل تنتابهم رغبة بالحركة عندما تفرض الحكومة قرارا بالحظر الشامل ضمن سلسلة إجراءات للحد من انتشار أزمة وباء كورونا.

وكانت الحكومة قررت أمس فرض حظر شامل على مدينتي (عمان والزرقاء) الذي يصل عدد سكانهما نحو 7 مليون نسمة.

رجل الاعمال خالد محمدية حزم بعض امتعته وقرر التوجه الى مدينة اربد لزيارة انسبائه وبعض أقاربه، لافتا الى انه يعتزم زيارة بيت انسبائه وأقاربه منذ اسابيع وتحديدا قبل بدء العام الدراسي، لكن قرار الحظر الشامل حفّز أسرته الى الإقامة يومي (الخميس والجمعة) في عروس الشمال.

واضاف ان جميع أفراد أسرته يشعرون بالامتعاض من قرارات الحظر السابقة التي شهدتها مختلف محافظات المملكة بسبب أزمة كورونا، موضحا انه قرر قضاء فترة الحظر في مدينة اربد حتى لا يعود لاسرته هذا الشعور .

وفي الوقت ذاته يقول الطالب الجامعي في كلية الحقوق، قيس المعاقبة، ان عائلته لن تذهب الى مدينة الكرك كعادتهم في نهاية الاسبوع، وذلك التزاما منها بالحظر، لافتا الى ان هذا الموضوع كان محور نقاش أسرته ليلة أمس، الا ان والده قرر عدم الذهاب للكرك والبقاء في عمان، “حتى لا نواجه اتهامات كغيرنا بأننا غادرنا عمان هربا من الحظر الشامل، وليس حبا بلقاء الأهل والاقارب”.

فيما قرر صلاح الجمال الذهاب الى مزرعته في مدينة السلط لمدة يومين متواصلين والعودة مساء السبت، لقضاء وقت ممتع مع العائلة أولا، ومن ثم هربا من الحظر الشامل الذي يحد من حريته وحرية أسرته على حد سواء.

وقال لـ “الغد” انه اعتاد أداء الصلاة في المسجد في موعدها، لكن وجوده في عمان، التي ستشهد حظرا شاملا، سيمنعه من مغادرة المنزل، ولهذا فإن الحظر الشامل سيكون بمثابة فرصة لأداء الصلاوات في المساجد القريبة من مزرعته.

وقالت مصدر ان البحث الجنائي يضع خططا أمنية في مثل تلك الحالات لمنع ارتكاب جرائم السرقات للمنازل او خرق الحظر الشامل، متوقعا رغبة البعض بترك منزله، وقضاء يوم الحظر الشامل في زيارة محافظات أخرى لم يشملها قرار الحظر.

وطالب المصدر كل من يقرر مغادرة منزله بعدم الاحتفاظ بأشياء ثمينة داخل المنزل والتأكد من إغلاق مداخل المنزل بإحكام وترك أحد مرافق المنزل مضاءة.

ونوه المصدر الأمني أن الدوريات الآلية والراجلة لدى البحث الجنائي تقوم بالتجوال في مختلف المناطق، وتحديدا السكنية والتجارية.