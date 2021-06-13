عمان.. أطفال يبتلعون أشياء غريبة (صور)

عمان- الغد- اجرى فريق مختص من جهاز هضمي الأطفال بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال بمدينة الحسين الطبية، برئاسة رئيس اختصاص جهاز هضمي الأطفال العقيد الطبيب محمد إمعزي الروله، عدة عمليات لإزالة ” أجسام غريبة ” عن طريق تنظير الجهاز الهضمي كان قد ابتلعها الأطفال.

وأوضح رئيس دائرة الأطفال بمستشفى الملكة رانيا العبدالله العميد الطبيب عبدالله غنما، أن ابتلاع الأجسام الغريبة مشكلة شائعة لدى الأطفال خصوصاً من عمر عام لعشرة اعوام.

وأضاف أن تم إزالة انواع مختلفة من الأجسام الغريبة من جسم الأطفال مثل العملات المعدنية والكرات الزجاجية وبعض الأجسام الحادة وبطاريات الالعاب.

وبين العقيد الروله بأن الأجسام الغربية تمثل خطراً على حياة الطفل لما تسببه من مضاعفات خطيرة، فقد تؤدي لتضيق بالمرئ أوعمل ثقب بالمرئ من خلال بطاريات الألعاب المبتلعه، أضافه لانسداد بالأمعاء من خلال العملات المعدنية، وأضاف الروله ان العمليات اجريت بمشاركة المقدم الطبيب محمد الشطناوي، والرائد الطبيب محمد القرعان.