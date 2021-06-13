عمان.. أطفال يبتلعون أشياء غريبة (صور)

عمان- الغد- اجرى فريق مختص من جهاز هضمي الأطفال بمستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال بمدينة الحسين الطبية، برئاسة رئيس اختصاص جهاز هضمي الأطفال العقيد الطبيب محمد إمعزي الروله، عدة عمليات لإزالة ” أجسام غريبة ” عن طريق تنظير الجهاز الهضمي كان قد ابتلعها الأطفال.
وأوضح رئيس دائرة الأطفال بمستشفى الملكة رانيا العبدالله العميد الطبيب عبدالله غنما، أن ابتلاع الأجسام الغريبة مشكلة شائعة لدى الأطفال خصوصاً من عمر عام لعشرة اعوام.
وأضاف أن تم إزالة انواع مختلفة من الأجسام الغريبة من جسم الأطفال مثل العملات المعدنية والكرات الزجاجية وبعض الأجسام الحادة وبطاريات الالعاب.
وبين العقيد الروله بأن الأجسام الغربية تمثل خطراً على حياة الطفل لما تسببه من مضاعفات خطيرة، فقد تؤدي لتضيق بالمرئ أوعمل ثقب بالمرئ من خلال بطاريات الألعاب المبتلعه، أضافه لانسداد بالأمعاء من خلال العملات المعدنية، وأضاف الروله ان العمليات اجريت بمشاركة المقدم الطبيب محمد الشطناوي، والرائد الطبيب محمد القرعان.