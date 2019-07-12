عمان.. إخماد حريق عدادات كهرباء في حي الخرابشة

عمان-الغد- أخمدت فرق الإطفاء في مديرية إنقاذ وإسناد الوسط حريقاً شب في عدادات الكهرباء بلغ عددها (12) عداد داخل تسوية احد المجمعات التجارية في منطقة حي الخرابشة .

وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره ، حيث نتج عنه إصابة شخص بإصابات بسيطة نتيجة سقوطه أثناء محاولته الخروج من المجمع تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب من قبل فرق الاسعاف ونقلة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي .