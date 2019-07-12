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عمان.. إخماد حريق عدادات كهرباء في حي الخرابشة

منذ ساعة واحدة
حريق عدادات كهرباء -من المصدر

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عمان-الغد- أخمدت فرق الإطفاء في مديرية إنقاذ وإسناد الوسط حريقاً شب في عدادات الكهرباء بلغ عددها (12) عداد داخل تسوية احد المجمعات التجارية في منطقة حي الخرابشة .
وقالت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره ،  حيث نتج عنه إصابة شخص بإصابات بسيطة نتيجة سقوطه أثناء محاولته الخروج من المجمع تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب من قبل فرق الاسعاف ونقلة إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي .

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