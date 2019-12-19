أخبار محليةالغد الاردني

عمان: إصابتان بحادث تصادم في الياسمين.. وتدهور مركبة بنفق الحرمين

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- وقع صباح اليوم الخميس، حادث تدهور داخل نفق الحرمين باتجاه إشارة الملك فيصل، لم ينتح عنه أي إصابات، لكن تم تحويل السير في الموقع لحين رفع المركبة، وتواجدت مجموعات السير بالموقع للإرشاد، وفق مصدر في الدفاع المدني.

من جهتها، قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة ضاحية الياسمين، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح ورضوض مختلفة، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الحنان والمستشفى العربي  وحالتهما العامة متوسطة.

مقالات ذات صلة

صورة تعبيرية عن انفلونزا الخنازير

جابر: 6 وفيات و266 إصابة بانفلونزا الخنازير

منذ ساعة واحدة
مواطن يتقي سقوط المطر بمظلة في أحد شوارع عمان -(الغد/ أرشيفية)

توقُع تأثر المملكة بسلسلة منخفضات جوية.. تفاصيل

منذ ساعة واحدة

الانقلاب الشتوي الأحد المقبل

منذ ساعتين

تطبيق هاتفي لإرسال شكاوى الفساد لهيئة النزاهة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock