عمان: إصابتان بحادث تصادم في الياسمين.. وتدهور مركبة بنفق الحرمين

عمان- الغد- وقع صباح اليوم الخميس، حادث تدهور داخل نفق الحرمين باتجاه إشارة الملك فيصل، لم ينتح عنه أي إصابات، لكن تم تحويل السير في الموقع لحين رفع المركبة، وتواجدت مجموعات السير بالموقع للإرشاد، وفق مصدر في الدفاع المدني.

من جهتها، قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة ضاحية الياسمين، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح ورضوض مختلفة، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى الحنان والمستشفى العربي وحالتهما العامة متوسطة.