“عمان اف سي” يتصدى لتنظيم بطولة تنشيطية تحت 17 عاما

عمان – الغد – يتصدى نادي عمان اف سي لتنظيم بطولة تنشيطية تحت سن 17 عاما، وسط مشاركة مجموعة من الأندية المهتمة بدعم الفئات العمرية، وذلك بالتعاون من الإتحاد الأردني لكرة القدم ووزارة الشباب.

وتعتبر البطولة فرصة فريدة لمواليد العامين 2003 و 2004 من أجل الدخول في أجواء المنافسة والاحتكاك والتحضير للموسم الجديد 2020، حيث تقام فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أسابيع.

ووفقا لنظام البطولة، فإن نادي الجزيرة يتصدر فرق المجموعة الأولى ونادي عمان اف سي يتصدر فرق المجموعة الثانية، عطفا على نتائجهم المميزة في الادوار السابقة.

ويُقام الدور نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في تمام الساعة 2:00 ظهراً على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحيث يلتقي نادي عمان اف سي مع شباب الأردن، فيما يصطدم الجزيرة مع درويش، على أن تُلعب المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت الموافق 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي على نفس الملاعب وبذات التوقيت.