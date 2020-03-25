“عمان الأهلية” اجتماع عن بعد للعمداء.. وتفقد للمناوبين والأمن والسكن الداخلي

عمان – الغد – عقد رئيس جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان اجتماعا لمجلس عمداء الجامعة بواسطة النظام الالكتروني عن بعد “الكونفرنس” تم فيه مناقشة سير العملية التعليمية عن بعد للطلبة.

وابدى رضاه عن المستوى المتقدم الذي حققته الجامعة في هذا المجال، وشكر العمداء جميعا على جهودهم خاصا بالذكر عميد البحث العلمي والمسؤول عن مركز الحوراني للتعليم الالكتروني، موجها لضرورة الاخذ بمستجدات التعليم خصوصا في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها الوطن كغيره من بلدان العالم.

وعلى صعيد اخر، قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية للجامعة، وذلك للإطمئنان على موظفي الجامعة المناوبين وأعضاء الهيئة التدريسية من خارج الأردن والمقيمن في السكن الخاص بهم وايضا طالبات السكن الداخلي في الجامعة.

وشكر مديرة السكن اغريد شحادة ومشرفات السكن على دورهن في رعاية الطالبات وتوفير المواد التموينية وكافة المستلزمات لهن.

كما اشاد الرئيس بدور اللجنة الطبية التي يترأسها الدكتور عوني الشنابلة بالإطمئنان على طالبات السكن وتزويدهن بالأدوية التي يحتجنها مع وجود ممرضة مقيمة في السكن لعمل الفحوصات الدورية للطالبات والاطمئنان عليهن.

كذلك تفقد د.حمدان الأقسام الأمنية بالجامعة واطلع من مدير الأمن صالح الذهبي على إجراءات السلامة التي يتبعها قسم “الأمن والنظام” المناوب في الجامعة.