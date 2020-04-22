“عمان الأهلية” بالمرتبة الأولى محلياً و301-400 عالمياً في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات

عمان – الغد – حصلت جامعة عمان الأهلية على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية المصنفة في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات 2020 وبالمرتبة 301-400 عالمياً، حيث صنف التايمز الجامعة من ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً بمعيار تقليل عدم المساواة Reduced Inequalities وبالمرتبة 201-300 بجودة التعليم Quality Education.

وصرح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن الجامعة حصلت على المرتبة 301+ في هذا التصنيف العام الماضي وحفاظ الجامعة على هذه المرتبة الرفيعة عالمياً لم يأت محض صدفة، رغم أنه هذا العام تأهل ضعف عدد الجامعات المصنفة في العام الماضي، كما أسعدنا أيضاً بأن دخل عدد من الجامعات الأردنية هذا التصنيف لهذا العام.

وأوضح السيد الرئيس أن هذا التميز هو نتاج جهود متواصلة لكافة كوادر الجامعة سيما وأنها تتلقى كافة أنواع الدعم المستمر من هيئة المديرين برئاسة الدكتور ماهر الحوراني ومن رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.

من جهته أوضح الدكتور أنس السعود مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعتماد والتصنيف الدولي أن النتائج التي حصلت عليها الجامعة العام الماضي كان لها الدور الأساسي في تحقيق النتيجة المميزة لهذا العام، إذ عمل الجميع في الجامعة وبتوجيه من رئيس الجامعة ودعم لا محدود من هيئة المديرين على الخطة التي وضعناها لتحسين وتطوير كافة المعايير، مؤكدا أن الجامعة تسير بخطى ثابتة على سلم التصنيف العالمي، حيث أصبح لها وجود في كافة التصنيفات العالمية، والعمل الآن جارٍعلى دخول نادي الألف جامعة في كل من تصنيف QS للجامعات وتصنيف THE للجامعات.