“عمان الأهلية” تحتفل بمرور 30 عاما على تأسيسها

عمان-الغد- أقامت جامعة عمان الأهلية، مساء أول من أمس، حفلا في مجمع الأرينا بالجامعة، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها، وذلك بحضور عدد من أصحاب الدولة والمعالي وعدد من النواب ومن رؤساء الجامعات والأكاديميين ورجال الأعمال والمسؤولين والفنانين والمثقفين وحشد من الصحفيين والإعلاميين والمدعوين.

كما حضر من الجامعة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وقال رئيس هيئة المديرين، ماهر الحوراني، في كلمة له، “منذ ثلاثين عاما كانت فكرة وطموح مع المؤسس المرحوم أحمد الحوراني، حيث انطلقت جامعة عمان الأهلية وتعملقت ونثرت أريجها فوق ربوع الوطن لتسجل كأول جامعة خاصة شقت طريقها نحو المجد، هذا الحفل وكل حفل برعاية الدكتور أحمد الحوراني وإن كان غير موجود بيننا جسدا فروحه ما زالت معنا وفينا”.

وأضاف، “أن عمان الأهلية وبعد ثلاثين عاما من تأسيسها تزهو وتفتخر بمؤسسها د. أحمد الحوراني، وبكادرها التدريسي والإداري المتميز، وبخريجيها الذين أعطوا الجامعة تميزا وحضورا فالخريجون هم أساس الانجاز، وكم يسعدنا أن نرى أبناء الخريجين وحتى احفادهم يدرسون على مقاعد الجامعة، وتفخر كذلك بالإنجازات التي حققتها على صعيد البرامج والتخصصات وعلى صعيد التصنيفات العالمية ونوعية الخريجين، وتفخر بكم أيها الحضور لأنكم شركاؤنا في النجاح والعطاء، وبالبلقاء الشامخة والسلط الأبية مورد الثقافة والفكر والعلم، وأهلها الطيبون، كما تزهو بأردننا الحبيب وشعبه وقيادته الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني”.

ورحب رئيس الجامعة، ساري حمدان، بجميع الضيوف المشاركين، وهنأ عائلة الحوراني التي عكست انتماءها ووفاءها للمرحوم أحمد الحوراني ولمسيرة التعليم، وأشار إلى أنه يفتخر عندما كان عميدا لشؤون الطلبة في الجامعة، ثم رئيسا للجامعة لفترة قصيرة، ثم العودة إلى رئاسة الجامعة مرة اخرى ليجد أن الجامعة تتطور بشكل غير مسبوق بكلياتها وتخصصاتها.

وقال، “بدايات العام الدراسي المنصرم كانت لدينا خطة لوجود الجامعة على خريطة الجامعات الدولية، واستطاعت الجامعة توقيع العديد من الاتفاقيات مع أوائل الجامعات الأميركية والأوروبية مثل هارفرد وMIT وعدد من الجامعات البريطانية وغيرها، تلك الاتفاقيات الأكاديمية زادت من مستوى الجامعة، وكان الهدف الحصول على التصنيفات الدولية سيما أن الجامعة لم تتقدم للحصول على أي تصنيف دولي سابقا”.

وأضاف حمدان، “بالفعل حققت الجامعة العديد من الإنجازات على الصعيد الدولي، وكان آخرها حصول الجامعة على تصنيف الـQS بأربعة نجوم وللصيدلة 5 نجوم. الى جانب حصولها على المرتبة 301 عالميا في التأثير الاقتصادي والاجتماعي وفق تصنيف التايمز العالمي وعلى الاعتماد الدولي الكامل من “ASIC” العالمية إلى جانب اعتماد ABET الأميركي لتخصص الشبكات وأمن المعلومات”.

وقال مستغربا، “في الوقت الذي تحجب شهادة ضبط الجودة عن كلية الصيدلة في الجامعة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الاردن تحصد كلية الصيدلة العلامة الكاملة خمسة نجوم من التصنيف العالمي QS”.

وألقى مساعد رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد الدولي والتصنيف، أنس السعود، كلمة أعلن فيها حصول الجامعة على 4 نجوم وفق تصنيف QS العالمي، مهنئا الجامعة واسرتها، ومبينا تفاصيل المعايير لهذا التصنيف وحصول الجامعة على 5 نجوم في 5 معايير وعلى 4 نجوم في معيارين.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم عدد من موظفي الجامعة، وتم عرض مقطع فيديو عن مؤسس الجامعة المرحوم د. أحمد الحوراني، وفيديو آخر توضيحي عن كليات ومباني الجامعة منذ انطلاقتها وحتى يومنا هذا، واستمرت فعاليات الحفل بفقرة فنية للعازفة حنين من لبنان، وفقرة فنية للأوركسترا الأردنية، وأدت المطربة الصاعدة المصرية مي مصطفى عرضا مميزا بصوتها الرائع حظي بتفاعل كبير من الحضور.