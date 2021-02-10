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“عمان الأهلية” تحرز المركز الأول في بطولة الجامعة الأردنية للمبارزة في سلاح السابر

منذ ساعة واحدة

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 عمان – الغد – حقق لاعب جامعة عمان الأهلية عبدالله خليل الطحلة من كلية الهندسة المركز الأول في بطولة الجامعة الأردنية للمبارزة بسلاح السابر يوم الاحد،  في البطولة التي نظمتها الجامعة الأردنية ضمن احتفالاتها بعيد ميلاد القائد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
وحقق اللاعب فوزه في البطولة بعد تغلبه بالمباراة النهائية على اللاعب أحمد عماوي من الاتحاد الأردني للمبارزة، وحل في المركز الثالث اللاعب أسامة البلوي من الاتحاد الأردني للمبارزة والمركز الثالث مكرر اللاعب محمود ناصر من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
وفي ختام البطولة توج مندوبا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمر كفاوين والأستاذ الدكتور محمد القطاطشة والأستاذ الدكتور خالد عطيات الفائزين في بطولة الجامعة الأردنية بالمبارزة للجامعات والهيئات.

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