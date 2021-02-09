“عمان الأهلية” تحصد خمسة نجوم في تقييم الـ QS للتعليم الإلكتروني

عمان- حققت جامعة عمان الأهلية إنجازاً جديداً في التقييم والتصنيف العالمي بحصولها على خمسة نجوم في تقييم QS للتعليم الالكتروني في الجامعة، وتأتي هذه النتيجة لتأكد جاهزية الجامعة وأهلية أعضاء الهيئة التدريسية فيها لعملية التعليم الإلكتروني. حيث أوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن جامعة عمان الأهلية عملت على رفع سوية العملية التعليمية الالكترونية والبنية التحتية اللازمة لدعمها منذ سنوات، وقامت الجامعة بتعزيزها خلال جائحة كو رونا. وتعمل الجامعة الآن على مجموعة من المشاريع التي ستشكل فارقا بآلية تقديم الخدمة التعليمية المميزة لطلبة الجامعة.

من جهته قال نائب رئيس الجامعة مدير مركز الحوراني للتعليم الالكتروني الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة أن مركز الحوراني للتعليم الالكتروني والذي أسس العام 2007 يعمل على دعم كافة العمليات الالكترونية اللازمة لتقديم تعليم الكتروني مميز لطلبة الجامعة.

وأضاف أن المركز عمل خلال العامين الماضيين على أتمتة معظم العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الاكاديمية.

أما عن هذا التقييم، فأوضح الدكتور أنس السعود مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والتصنيف الدولي أن الجامعة وبناءً على توجيه رئيس الجامعة قد قدمت طلب التقييم لمنظمة الـ QS والذي يضم عشرة محاور منها تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية إلكترونيا، جاهزية البنية التحتية، الخدمات الإلكترونية المقدمة، وغيرها.