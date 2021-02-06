“عمان الأهلية” تحصد خمس نجوم في تقييم QS للتعليم الإلكتروني

عمان- حققت جامعة عمان الأهلية إنجازاً جديداً في التقييم والتصنيف العالمي بحصولها على خمس نجوم في تقييم QS للتعليم الالكتروني في الجامعة، وتأتي هذه النتيجة لتؤكد جاهزية الجامعة وأهلية أعضاء الهيئة التدريسية فيها لعملية التعليم الالكتروني؛ حيث أوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن جامعة عمان الأهلية عملت على رفع سوية العملية التعليمية الالكترونية والبنية التحتية اللازمة لدعمها منذ سنوات، وقامت الجامعة بتعزيزها خلال جائحة كورونا. وتعمل الجامعة الآن على مجموعة من المشاريع التي ستشكل فارقاً بآلية تقديم الخدمة التعليمية المميزة لطلبة الجامعة.

ومن جهته، قال نائب رئيس الجامعة مدير مركز الحوراني للتعليم الالكتروني الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة “إن مركز الحوراني للتعليم الالكتروني الذي أسس العام 2007 يعمل على دعم العمليات الالكترونية كافة اللازمة لتقديم تعليم إلكتروني مميز لطلبة الجامعة”.

وأضاف أن المركز عمل خلال العامين الماضيين على أتمتة معظم العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الأكاديمية.

أما عن هذا التقييم، فأوضح الدكتور أنس السعود مساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والتصنيف الدولي، أن الجامعة وبناءً على توجيه رئيس الجامعة قد قدمت طلب التقييم لمنظمة QS والذي يضم عشرة محاور منها تقييم أداء أعضاء الهيئة التدريسية الكترونياً، جاهزية البنية التحتية، الخدمات الالكترونية المقدمة، وغيرها.

وقامت الجامعة بتزويد البيانات والأدلة اللازمة كافة بتعاون من جميع العاملين في الدوائر ذات العلاقة، وأهمها مركز الحوراني للتعليم الالكتروني. وستمضي الجامعة في العمل على تطوير المعايير المهمة كافة، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها لترتقي في سلم التصنيف الدولي للجامعات.