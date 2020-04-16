“عمان الأهلية” تطالب بتسريع استكمال بروتوكلات اعتماد بحوثها حول علاج كورونا

عمان – وجه رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان ورئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني رسالة الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يخاطبونه فيها بسرعة الإجراء ليرى النور “انجاز الجامعة المتقدم باكتشاف علاج لكورونا” بعد استكمال البروتوكولات المطلوبة .. وفيما يلي نص الرسالة :

دولة رئيس الوزراء الأفخم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دولة الرئيس :

يسعدنا وكافة العاملين بجامعة عمان الأهلية ان نقدم لدولتكم كل التقدير والاحترام على جهودكم المشكورة والمبذولة لاحتواء الوباء(كورونا) هذه الجهود التي لا ينكرها إلا جاحد وضال وخال الضمير من الولاء والانتماء لمملكتنا وقيادتنا الحكيمة.

دولة الرئيس :

ان جامعاتنا ومن خلال كادرها المؤهل ومن خلال مركز البحوث المتطور اطلعت بدورها على مختلف الصعد لتكون مع الوطن ولتكون معكم وبصفكم لمواجهة هذا الوباء، وقامت بناء على ذلك بتزويد الجهات ذات العلاقة بنتاج بحث متقدم يساعد على احتواء الوباء والمتمثل بعلاج وقائي اثبت فعاليته من خلال دراسات علمية معمقة.

ان الأوراق العلمية والوثائق المطلوبة تم وضعها بين أيادي نخبة من علماء الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومازالت الأمور قيد الدراسة والأمر يحتاج إلى سرعة بالاجراء من أجل مصلحة وطننا الحبيب.

دولة الرئيس :

نتمنى من دولتكم التدخل لإنجاز هذا الاكتشاف باسم مملكتنا الحبيبة في ظل تهافت دول شقيقة وصديقة لحيازة هذا الإنجاز .

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير مع كل الود والعرفان لدولتكم.