“عمان الأهلية” تُقر تعليمات المنح الدراسية للتفوق الرياضي



عمان-الغد- أقرت جامعة عمان الأهلية في جلسة مجلس عمدائها والتي عقدت بتاريخ 3-9-2019 تعليمات منح التفوق الرياضي فيها.

حيث اعتمد المجلس معايير التفوق الرياضي بدرجاته الثلاث، لتشمل الدرجة الأولى من كان لاعباً في منتخب وطني، ومثل الأردن في دورة أولمبية أو العاب أسيوية أو العاب عربية أو أي لقاء دولي خارجي واحد على الأقل، في لعبة من الألعاب الرياضية التي يشرف عليها اتحاد رياضي من الاتحادات التابعة للجنة- الأولمبية الأردنية، أو من كان لاعباً في منتخب عسكري، أو منتخب مدرسي، ومثل الأردن لقاء خارجي واحد على الأقل.

وتشمل الدرجة الثانية من كان لاعباً في فريق ناد من أندية الدرجة الأولى، في لعبة جماعية، أو فردية، يشرف عليها اتحاد رياضي من الاتحادات التابعة للجنة الأولمبية الأردنية. أو من كان لاعباً في إحدى فرق مديريات التربية والتعليم في المملكة.

فيما تشمل الدرجة الثالثة من كان لاعباً في ناد من أندية الدرجة الثانية، أو الثالثة، في لعبة جماعية، أو فردية، يشرف عليها اتحاد رياضي من الاتحادات التابعة للجنة -الأولمبية الأردنية. أو من كان لاعباً في فريق عسكري، أو مدرسي، حائز على المركز الأول في بطولة رياضية من بطولات الاتحاد الرياضي العسكري أو مديريات التعليم في المملكة. أو من أصبح لاعباً أساسياً، في أحد منتخبات الجامعة الرياضية، وأبدى كفاءة متميزة، بعد مرور فصلين دراسيين على تفوقه ومشاركته في بطولات الجامعة الداخلية والخارجية.

حيث يشترط على الطالب المتقدم للمنحة أن تنطبق عليه أحد معايير التفوق الرياضي واجتياز الطالب لاختبار المهارة واللياقة البدنية المقرر من قبل العمادة، في اللعبة المتفوق فيها وأن تنطبق عليه أسس القبول المعتمدة في الجامعة.