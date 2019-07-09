عمان الاكثر فوزاً وتسجيلاً.. والنهار تتصدر الهدافات

عمان – الغد – يستأنف الدوري النسوي للمحترفات لكرة القدم لموسم 2019، مشواره في مرحلة الإياب، بلقاء يجمع الاهلي مع الحسين عند الخامسة مساء الجمعة على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب لحساب الاسبوع الثامن.

وفي اللقاء الاخر الذي يقام عند الثامنة مساء الجمعة على نفس الملعب، يلتقي الاستقلال مع النصر، فيما تختتم المباريات الجمعة بلقاء وحيد يجمع شباب الاردن مع الارثوذكسي عند السادسة مساءً.

ويتصدر عمان الذي يخلد للراحة في الاسبوع الثامن، وسيعود للمنافسة بالجولة التاسعة، ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، فيما يحل بالمركز الثاني شباب الاردن بـ 13 نقطة وبفارق الاهداف عن الاستقلال، ثم الارثوذكسي 10، الاهلي 4، الحسين 3، والمركز الاخير النصر بنقطة واحدة.

قراءة سريعة

– شهدت مباريات مرحلة الذهاب تسجيل 104 اهداف، خلال 21 مباراة، وبمعدل 4.9 هدفاً في المباراة الواحدة.

– يعتبر عمان الاكثر تسجيلاً للاهداف بـ 37 هدفاً، يليه شباب الاردن 26، ثم الارثوذكسي 18، الاستقلال 14، الاهلي 6، النصر 2، والحسين هدفاً وحيداً، على الجهة الاخرى يعتبر النصر الاكثر استقبالاً للاهداف بعد ان دخل مرماه 40 هدفاً، ثم الحسين 28.

– الاقوى دفاعاً عمان بعد ان دخل مرماه هدفاً وحيداً فقط، ثم شباب الاردن 4 اهداف، ثم الاستقلال 5 اهداف.

– اكثر الفرق تحقيقاً للفوز عمان بـ 5 مرات، ثم شباب الاردن والاستقلال 4 مرات، ثم الارثوذكسي 3، الاهلي والحسين مرة واحدة لكل منهما، في حين لم يحقق النصر اي انتصار خلال مبارياته حتى الان.

– يعتبر عمان الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الان، فيما كان الاكثر تعرضاً للخسارة كل من النصر والحسين بـ 5 مرات.

– ستة فرق حققت نتيجة التعادل لمرة واحدة في مرحلة الذهاب وهي عمان، شباب الاردن، الاهلي، الارثوذكسي، الاستقلال، النصر، فيما كان الحسين الفريق الوحيد الذي لم يتعادل بأي مباراة خلال مشواره حتى الان.

– ظهرت البطاقة الحمراء مرتين، وكانت من نصيب ربى ظاهر ” النصر”، وسلام البربراوي “الاهلي”، فيما ظهرت البطاقة الصفراء في 42 مناسبة.

النهار تتصدر الهدافات

تتصدر مهاجمة عمان عبير النهار ترتيب الهدافات قبل بداية مرحلة الاياب برصيد 11 هدفاً، فيما جاءت بالمركز الثاني برصيد 8 اهداف كل من اللاعبات زينة حازم، لين البطوش “عمان” وراية حينا” شباب الاردن، وبالمركز الثالث برصيد 6 اهداف حلت اللاعب مي سويلم “شباب الاردن”، وجاءت بالمركز الرابع برصيد 4 اهداف كل من بانه زياد، دينا حناوي “الارثوذكسي”، جيدا النبر وآية المجالي “شباب الاردن”، تالا البرغوثي “عمان”، وعايدة الصوفي “الاستقلال”.

قائمة المدربين

لم تحتل ظاهرة تغيير المدربين مساحة كبيرة في الدوري حتى الان، وكان شباب الاردن الفريق الوحيد الذي قام باجراء تعديل على جهازه الفني بتعيين المدربة الوطنية منار فريج بدلاً من المدرب السابق خالد سعد مع نهاية مرحلة الذهاب.

بالمقابل واصل بقية المدربين مشوارهم وهم: منير ابو هنطش “عمان”، اسماعيل بزادوغ “الاهلي”، اسماعيل العوضات “الارثوذكسي”، سارة شهابي “الاستقلال”، هيا قطامي “النصر”، عدي البطاينة “النصر”.