عمان الاهلية تظفر بالمركز الثالث بمسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة

فازت جامعة عمان الأهلية بالمركز الثالث بمشروع Smart Cart ، مناصفة مع الجامعة الأردنية بمشروع Virtual patient Clinic بمسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة والتي أُعلنت نتائجها في حفل اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2021 بنسخته الـ 13 الذي نظمه مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ، بشراكة استراتيجية مع شركة زين الأردن، من خلال منصتها للإبداع (ZINC ).

حيث اقيم الحفل برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن ، وحضره وزيرالتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور وجيه عويس، ووزيرالاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، ووزيرالشباب محمد سلامة النابلسي، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسيو.

وقد سلمت سمو الأميرة سمية بنت الحسن الجائزة لمدير حاضنة الأعمال في جامعة عمان الأهلية الدكتور عمر عبدالجابر.