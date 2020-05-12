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عمان الاهلية تعفي طلبتها من رسوم تسجيل الصيفي “في حال استمرار الدراسة عن بعد ” وتصرف رواتب موظفيها كاملة قبل العيد

منذ 4 ساعات

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عمان الاهلية تعفي طلبتها من رسوم الصيفي والخريجين من نصف الرسوم “في حال استمرار الدراسة عن بعد ” وتصرف رواتب موظفيها كاملة قبل العيدتجسيدا لدورها الريادي وانطلاقا من الالتزام بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمجتمع .. وفي حال استمرار الدراسة عن بعد… قررت جامعة عمان الاهلية :1- إعفاء كافة الطلبة من رسوم تسجيل الفصل الصيفي الحالي.2- خصم 50% من رسوم التخرج للطلبة الخريجين على الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي2020-2019.ذلك الى جانب تقديم خصومات تشجيعية خاصة للطلبة الجدد، وصرف كافة رواتب الموظفين والعاملين لديها كاملة قبل العيد. .

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