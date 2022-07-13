“عمان السينمائي الدولي” يعلن عن المشاريع المختارة

عمان- الغد- يعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم عن المشاريع المختارة التي ستشارك في منصات تقديم المشاريع التابعة لأيام عمان لصناع الأفلام؛ حيث تم اختيار 18 مشروعاً لكل من فئتي التطوير وما بعد الإنتاج من بين 85 طلباً تم تقديمها إلى ثلاث منصات مختلفة في الدورة الثالثة من أيام عمان لصناع الأفلام.

كما سيكون هناك مجموعة متنوعة من ورش العمل والندوات وحلقات النقاش التي تغطي مواضيع حول الصناعة وتأثيرها. تتناول هذه الندوات مواضيع ذات أهمية ملحة لمجتمع صناعة الأفلام: الإنتاجات المشتركة ومواضيع بيئية ورواية القصص، إضافة إلى سلسلة من النقاشات مع صناع الأفلام أصحاب الأعمال الأولى حول التحديات التي يواجهونها. ستقام ندوة تسلط الضوء على قدرة صناعة الأفلام في تمكين اللاجئين وراء عدسة الكاميرا وعلى الشاشة. سيعقد خبراء دوليون أربع ورشات ذات مواضيع متخصصة عدة. وستكون هناك ندوة مرتقبة بشدة تجمع بين ممثلات وممثلين مشهورين.

تستضيف أيام عمان لصناع الأفلام مجموعة أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بها للمشاركة في منصات تقديم المشاريع. تشمل قائمة أعضاء لجنة التحكيم صانع الأفلام المعروف رشيد مشهراوي ومنتجة الأفلام الخبيرة ميريام ساسين والمستشار الثقافي محمد بن جبور وقيّمة ومؤرخة الفن ريم فضة والممثلة المشهورة ركين سعد.

وفي هذا الصدد، قال بسام الأسعد، مدير “أيام عمان لصناع الأفلام”: “نستمر هذا العام بتقديم التدريب والجوائز مع شركاء مؤمنين بدعم صنّاع الأفلام. بشكل شخصي وكصانع أفلام، أنا سعيد جدا بإضافة منصة ثالثة مخصصة لصانعي الفيلم الأول من الأردنيين أو المقيمين في الأردن. فمنصات تقديم المشاريع فرصة مهمة للاحتكاك بمحترفين وتسهم هذه المنصات، وإن بخطوة بسيطة، في رحلة تطوير المشاريع”. وأضاف الأسعد: “نقل الخبرات أفضل طريقة للتعليم وهذه هي المنهجية المتبعة في تصميم برنامج “أيام عمان لصناع الأفلام”؛ حيث يتم اختيار المواضيع والمتحدثين بعناية بناءً على خبراتهم العملية ولدورهم الملهم. كما أننا ممتنون لأعضاء لجنة التحكيم ولقراء المشاريع لوقتهم ولجهودهم”.

هذا العام، يختبر المهرجان أداة جديدة لدعم صانعي الأفلام: سوق عمان للأفلام، وهي مساحة مخصصة لربط صانعي الأفلام بالممولين المحتملين والشركاء والموزعين وكقاعدة انطلاق للمشاريع حتى تصل إلى وجهتها النهائية؛ أي الجمهور.