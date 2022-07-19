“عمان العربية ” تشارك في ندوة ” الموهوبون أمانة بأيدينا وإيديكم”

شاركت الأستاذ الدكتورة سهيلة بنات من كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية في ندوة علمية بدعوة من المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين بعنوان “توعية أهالي الموهوبين مسؤولية حتمية” ، وتحت شعار “الموهوبون أمانة بأيدينا وإيديكم”.

وناقشت الندوة التي شاركت بها الدكتورة بنات كمتحدثة رئيسية بورقة علمية بعنوان “حاجات الطلبة المتفوقين المدرسية ومشكلاتهم وكيفية تعامل الوالدين والأسرة معهم” ، والذي حضره العديد من الأساتذة والمختصين من الدول العربية المختلفة .

وركزت الورقة البحثية حول آلية التعامل مع المشكلات التي تواجه المتفوقين والموهوبين خاصةً في ما يتعلق بالعلاقة مع الآخرين وأيضاً المادة التعليمية ومعلم الطلبة المتفوقين والموهوبين ،وفي نهاية الندوة عبر الجميع عن استفادتهم من الورقة العلمية ، وأجابت الدكتورة بنات على أسئلة المشاركين والمستمعين للندوة.

وقدم المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين شهادة شكر وتقدير للأستاذ الدكتورة سهيلة بنات على جهودها في الندوة وتأتي هذه المشاركة ضمن سياسة الجامعة بالمشاركة والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي.