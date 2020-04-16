“عمان العربية” تصرف رواتب موظفيها كاملة قبل شهر رمضان

عمان- الغد – قرر ئيس جامعة عمان العربية الاستاذ الدكتور ماهر سليم، ولغايات تمكين العاملين من تأمين لوازم معيشتهم، صرف الرواتب كاملة مبكراً .

ومن المقرر أن تصرف الرواتب كاملة قبل حلول شهر رمضان المبارك، علما أن الجامعة اتبعت نهج الحكومة منذ الحظر وصرفت رواتب شهر آذار مبكرا وقبل الحظر، لضمان أن تيسر على موظفيها خلال تعطيل الجامعة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة إن “الجامعة ومن منطلق الحفاظ على كرامة الموظف لديها، وتأمين العيش اللائق له في كل الظروف، وهو الذي لم يبخل ولم يتوانى في عطائه لجامعته ومساهماته في ديمومة العمل عن بعد في الجامعة خلال الحظر سواء من خلال انجاح منظومة التعليم عن بعد، أو من خلال الفرق المتواجدة في الجامعة لتأمين ديمومتها وتطهيرها، فإن الجامعة ستضمن تأمين العاملين بحقوقهم المالية في كل الاوقات والظروف