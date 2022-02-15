“عمان العربية” توقع اتفاقيات التعاون المشترك في ايطاليا

زار وفد من جامعة عمان العربية مدينة ميلانو الايطالية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة وبحضور الدكتور مالك السرحان مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية في الجامعة.

حيث جرى توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عمان العربية والهيئة الأردنية الأوروبية العليا، وذلك ضمن إطار تعزيز الشراكة بين المغتربين الأردنيين والمقيميين في أوروبا والجامعات الاردنية، ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان وعن الهيئة الدكتور مالك القصاص أمين سرّ الهيئة ورئيس جمعية الصداقة الأردنية الإيطالية في ميلانو.

يشار إلى أن هذه الإتفاقية تنص على تقديم خصومات إضافية وتشجيعية للراغبين بدراسة درجتي البكالوريوس والماجستير في جامعة عمان العربية، كما أشارت الإتفاقية إلى أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة في عقد الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية خاصةً فيما يتعلق باللغة العربية للناطقين بغيرها داخل وخارج الأردن.

كما تم خلال الزيارة توقيع إتفاقيات تعاون مشتركة مع عدد من الجامعات الإيطالية مثل جامعة ميلانو بيكوكا، وجامعة بيزا، حيث ثمّن الوديان بهذا الصدد أهمية هذا التعاون مع تلك الجامعات المرموقة وأبدى استعداد جامعة عمان العربية على التشاركية الفاعلة في كافة السبل لإنجاح هذا التعاون، كما التقى الوفد بممثل من الجامعة الكاثوليكية تمهيداً لتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين.

بدوره قدم الدكتور مالك السرحان مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية في جامعة عمان العربية عرضاً شرح فيه عن كل ما يتعلق بالجامعة منذ تأسيسها، وعن البرامج التي تطرحها الجامعة في درجتي البكالوريوس والماجستير في الجامعات التي تم التعاون معها.