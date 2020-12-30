عمان بطل ينتظر تتويجه بالدوري النسوي للمحترفات الخميس

عمان – الغد – يطوي الدوري النسوي للمحترفات لموسم 2020، يوم غد الخميس آخر صفحاته، بإقامة منافسات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وينتظر عشاق عمان تتويجه باللقب للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى بنسخته الجديدة، عقب مباراته الأخيرة أمام الأرثوذكسي، والتي تقام عند السادسة مساء على ملعب البولو 1، وذلك بعد أن حسم اللقب رسميا في الجولة الثانية عشرة، بعد سلسلة من المباريات، خاضها دون خسارة وبشباك نظيفة جعلته يتصدر الترتيب بـ 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه شباب الأردن.

وفي بقية مباريات الجولة، يلتقي النصر مع القادسية عند الثالثة عصراً، وهو ذات التوقيت الذي يشهد مواجهة شباب الأردن مع الاستقلال.

وانهى اتحاد كرة القدم تحضيراته لإخراج مراسم التتويج بصورة انيقة.

وتمكن عمان بقيادة مدربه الوطني خالد نمر من تحقيق الفوز في كل المباريات التي خاضها خلال مشواره في البطولة حتى الان (11 مباراة)، سجل خلالهما 69 هدفاً، فيما لم يدخل مرماه أي هدف.

وفاز عمان ذهاباً وإياباً على كل من النصر 13-0 و11-0، وعلى الأهلي 7-0 و9-0، وعلى شباب الأردن 3-0 و2-0، وعلى القادسية 2-0 و3-0، وعلى الاستقلال 5-0 و6-0، وعلى الأرثوذكسي 8-0 ذهاباً.

ومثل عمان خلال مشواره بالبطولة في طريقه نحو اللقب 24 لاعبة وهن: عبير النهار، ميساء جبارة، إيناس الجماعين، لانا فراس، الين السويلميين، تالا البرغوثي، ملك شنك، لينا معايعة، سارة محمد، جنى عصفور، ريما الشيخ ياسين، سوزان أبو قرق، نور المشايخ، سبأ الصقور، ماسه عواد، لين البطوش، إنشراح حياصات، زينة حازم، لجين البطوش، رزان الزاغة، هيا خليل، العنود ايهاب، ولاء جبر، روند كساب.

ويتربع عمان على صدارة الترتيب بـ 33 نقطة، ثم شباب الأردن ثانياً ب 25، القادسية 22، الاستقلال 18، الأرثوذكسي 9، الأهلي 7، النصر بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن منافسات الدوري تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.