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عمان تستضيف مؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي الخميس

منذ ساعتين

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عمان- الغد– تنطلق في عمان يوم الخميس المقبل، أعمال الدورة الثانية عشر للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف في العالم الإسلامي لعام 2019.

ويركز المؤتمر بحسب بيان وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على دعم صمود المقدسيين في مدينة القدس الشريف، وحماية المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

كما يتناول المؤتمر الذي تنطلق أعماله عند الساعة التاسعة صباحا بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، واقع القدس وأهلها والحرم المقدسي في ظل الاحتلال والتحديات التي تواجههم. ويختتم المؤتمر أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات متعلقة بالقضايا التي تناولها.

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