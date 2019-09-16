عمان: حارس عمارة يقتل مواطنا ويخفي جثته بالمستودع

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وفي مساء يوم أمس راجع ذوو أحد الموطنين مركز أمن البيادر في عمان وأبلغوا عن تغيبه عن المنزل وانقطاع الاتصال به وباشر فريق تحقيق من البحث الجنائي والمركز الأمني البحث للوقوف على ملابسات تغيبه.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من جمع للمعلومات وقع الاشتباه بوافد من جنسية عربية يعمل حارس عمارة ويملك المواطن المفقود شقة بها ووجود علاقة له بتغيب ذلك المواطن حيث جرى إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل المواطن بواسطة أداة حادة إثر خلافات آنية حصلت بينهما وإخفاء جثته في مستودع داخل العمارة السكنية، حيث عثر على جثة المغدور بدلالته وبالكشف عليها تبين تعرضها للطعن بواسطة أداة حادة وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.