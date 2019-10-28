عمان: رجل يقتل زوجته ويطعن ابنتيه وينتحر في الأشرفية

حمزة دعنا

عمان- أقدم رجل على قتل زوجته وطعن ابنتيه قبل أن ينتحر في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان، اليوم الاثنين، وفق ما أفاد “الغد” مصدر أمني.

وقال المصدر إن الرجل انتحر بإلقاء نفسه من فوق العمارة التي يسكن بها، حيث حضرت الأجهزة الأمنية المعنية إلى الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الابنتين المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إخلاء الجثتين إلى أحد المستشفيات، حيث سيتم تحويلهما إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة.

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أن بلاغا ورد صباح هذا اليوم لمديرية شرطة شرق عمان بقيام أحد الاشخاص وعلى إثر خلافات عائلية بطعن زوجته واثنتين من بناته داخل منزلهم في منطقة الاشرفية وإلقاء نفسه بعد ذلك من شرفة المنزل حيث تم التحرك للمكان وجرى إسعاف الزوجة والفتاتين وهم قيد العلاج فيما تبين أن الزوج قد فارق الحياة وبوشر التحقيق.