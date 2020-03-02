“عمان روتانا” يتبرع لـ”بنك الملابس الخيري”

عمان- مواصلة لدوره الرائد في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية، أعلن فندق “عمّان روتانا” عن تبرع الموظفين والعاملين فيه بأكثر من (767) قطعة من الملابس والأحذية والألعاب لصالح الأسر الفقيرة والمعوزة عن طريق بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ويعمل فندق “عمّان روتانا” على تعزيز موقعه الرائد في قطاعي الضيافة والفندقة على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، من خلال توثيق علاقاته بالمجتمعات المحلية وتقديم يد العون والمساعدة للفئات المهمشة والأقل حظاً في المجتمع.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، أكد مدير عام فندق “عمّان روتانا”، عطية حمارنة، التزام الفندق بتطبيق استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية التي تدعم العديد من البرامج والمبادرات الاجتماعية والجمعيات الخيرية وتتجاوز بآثارها الإيجابية حدود مجتمعاتها الضيقة.

وأعرب حمارنة عن فخره واعتزازه بروح المبادرة والحس الوطني الذي يتمتع به الموظفون والعاملون في فندق “عمّان روتانا” عالياً، مشيراً إلى أن هذه المبادرة المميزة تعمل على ترسيخ مفاهيم العمل الإنساني والخيري؛ حيث ستتيح لأسر أردنية معوزة الحصول على جزء من احتياجاتها الأساسية التي قد تحدث فرقاً في نوعية حياتهم.