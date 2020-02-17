“عمان روتانا” يحتفل بعيد الحب بإطلاق عروض مميزة

عمان- احتفل فندق عمّان روتانا بعيد الحب بإطلاق مجموعة من العروض الحصرية والمميزة، رسمت ذكريات جميلة لضيوفه وزواره بعد أن قدم لهم بهذه المناسبة عطلة نهاية أسبوع مثالية وتجربة لا تنسى ضمن أجواء ساحرة ورومانسية.

من أبرز العروض التي أطلقها “عمّان روتانا”، حزمة الرومانسية “معاً للأبد”، والتي تضمنت إقامة في واحدة من غرف الفندق ذات الإطلالة البانورامية الخلابة على مدينة عمّان، وتزيين السرير ببتلات الورود، وتجربة تناول وجبة طعام رومانسية في مطعم غوستو الإيطالي، وتقديم ورود ترحيبية للسيدات، إلى جانب وجبة إفطار في مطعم “360”.

أما حزمة “جناح كروان” التي توفر إطلالات مذهلة على تلال عمان السبعة، فشملت المزيد من الترتيبات الخاصة للاحتفاء بهذه المناسبة الرومانسية، واستمتع النزلاء بوسائل الراحة الفاخرة مع عشاء رومانسي فاخر من 4 أطباق إيطالية في مطعم “روديو غريل”، إلى جانب العصائر والشوكولاته التي تم تجهيزها مسبقاً في الأجنحة.

وقدم الفندق للضيوف الراغبين بالاحتفال بعيد الحب في مطعم روديو غريل تجربة تناول طعام لا تنسى، مكونة من 4 أطباق مصممة بشكل مثالي لمحبي اللحوم المطبوخة بإتقان على يد أمهر طهاة المطعم.

وغمرت هذه الأجواء الرومانسية، مطعم “غوستو” في فندق عمّان روتانا، الذي قدم قائمة عشاء من 4 أطباق إيطالية مميزة.