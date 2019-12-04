“عمان روتانا” يطلق برنامج الاحتفال في الأعياد بباقة منوعة

عمان- فندق عمان روتانا، الاحتفال في موسم الأعياد بأسلوبه الخاص الفريد، وسط أجواء من الألق، فمن شجرة عيد الميلاد المزيّنة، والخيوط البراقة، يضفي البرنامج المفعم والخيارات المتعددة بهجة مانحة أوقات لا تنسى.

وتبدأ احتفالات “عمان روتانا”، بإضاءة شجرة عيد الميلاد، وسط أجواء احتفالية غاية في الفرح مع ضيوف ورواد الفندق تشمل استقبال سانتا كلوز رفقة الجوقة الموسيقية، لنشر السعادة والتقاط الصور الاحتفالية مع الجميع.

وتتواصل الفعاليات بتدشين سوق عيد الميلاد، الذي يأخذ مرتادوه في جولة داخل قرية صغيرة من الشاليهات الخشبية المزينة بأناقة تقدم للضيوف باقة من الحلي والهدايا المزخرفة والأدوات اليدوية التقليدية، ومجموعة مختارة من الأطباق الشهية تمنح الضيوف رحلة تسوق ملؤها المتعة.

ويفتتح عمان روتانا منزل سانتا كلوز، الذي خصص له الطابق الأربعين، لاستقبال صانع الفرح بالزينة وشجرة عيد الميلاد، ليقدم لضيوفه الهدايا والوجبات الخفيفة.

ويستمتع ضيوف “عمان روتانا” بكتابة أمنياتهم، وفقرات أخرى للرسم على الوجه للأطفال، والحرف المخصصة للصغار، مع ركن خاص لتقديم الشوكولاتة الساخنة وحلوى الأعياد اضافة إلى المشروبات. كما ويفتح سانتا كلوز أبواب جناحه الخاص للضيوف لمتابعة طقوس الاحتفال عشية عيد الميلاد ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم الأصدقاء، ويجلس أمام حائط الزينة الاحتفالي، بانتظار التقاط الصور مع الصغار.