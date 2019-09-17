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الشواربة لـ”الغد”: سقوط جسور خرسانية يغلق شارع الجيش.. ولا إصابات (صور)

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قال أميت عمان الدكتور يوسف الشواربة إن حادثا عرضيا وقع أثناء عملية تركيب جسور خرسانية مسبقة الصب ضمن مشروع المحطة/شارع الجيش، وبسبب خطأ في عملية التركيب أدى الى سقوط ما تم تركيبه منها.

وقال الشواربة لـ”الغد” إن الأمانة ستفتح تحقيقا في الحادثة لتحديد المسؤولية، مؤكدا عدم وقوع إصابات حيث كانت الأضرار مادية فقط، وأن كافة الإجراءات قيد المراجعة.

من جهتها أشارت أمانة عمان بصفحتها في “فيسبوك” إلى أن عملية التركيب موثقة بالفيديو، وسيتم مراجعة جميع الاجراءات الفنية التي رافقت عملية التركيب لتحديد المسؤوليات.

وأهابت الامانة وادارة السير بالمواطنين القادمين من الزرقاء باتجاه عمان سلوك الطرق البديلة كشارع الشهيد لحين الانتهاء من ازالة المخلفات الإنشائية، وسيتم تحديث المعلومات اولا بأول عن طريق امانة عمان وادارة السير.

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