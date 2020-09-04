آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عمان: عزل 11 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

منذ ساعتين
عزل بنايات في أحد المناطق
عزل بنايات في أحد المناطق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، انه جرى اليوم الجمعة عزل 11 بناية منها 4 بنايات بمنطقة الرقيم/ الرجيب وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.
وقال الشهاب، ان البنايات الاخرى تقع بمناطق سحاب/ سلبود ونزهة سحاب/لواء القويسمة والجبيهة، اضافة الى بنايتين في كل من منطقة النصر/ حي عدن وصويلح، مشيرا الى أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.
وبين محافظ العاصمة، انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من سحب العينات. -(بترا)

مقالات ذات صلة

التعليم عن بعد

التحول إلى التعليم عن بعد بمدرستين بسبب تسجيل إصابات بكورونا

منذ 14 دقيقة
وزير العمل نضال البطاينة

البطاينة: بلاغ جديد لأجور شهر 9 للعاملين في القطاع الخاص

منذ 23 دقيقة
السيدة فاطمة الحمود

أول لقاء مع أقدم موظفة في مكتب جلالة الملكة (فيديو)

منذ 39 دقيقة
طقس حار

الأردن دولة خليجية في أيلول.. وعمّان “أحمى” من الرياض ومكة والمدينة

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
67 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock