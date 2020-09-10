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عمان: عزل 15 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

منذ 29 دقيقة
عزل -الجيش-كورونا

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عمان- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، انه جرى اليوم الخميس، عزل 15 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.
وقال الشهاب، إن البنايات تقع بمناطق ربوة عبدون والدوار الأول وحي نزال وعرجان وجبل الحسين والكرسي وحي الرونق ووادي السير وابو نصير والجاردنز وشفا بدران والقويسمة وجاوا ، اضافة الى بنايتين في الاشرفية. وأكد الشهاب، انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.
واشار محافظ العاصمة الى انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج أي شخص الى البنايات وحتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات. -(بترا)

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