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عزل 16 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها – تفاصيل

منذ ساعتين
صورة لعزل منطقة - أرشيفية

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عمان – قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب انه جرى اليوم الاثنين عزل 16 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب ان البنايات تقع في مناطق ضاحية الحاج حسن وسحاب/ العبدلية والاشرفية وجبل التاج وجبل القلعة وعرجان وصويلح وضاحية الاقصى وماركا الشمالية والبيادر وماركا الجنوبية وشفا بدران وشارع الجامعة وضاحية الامير حسن اضافة الى بنايتين في جبل النصر .
وأكد الشهاب انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات و حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات. (بترا)

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