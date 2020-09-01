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عمان: عزل 8 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

منذ ساعتين
عزل -الجيش-كورونا

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عمان- قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى اليوم الثلاثاء، عزل 8 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.
وقال الشهاب في تصريح صحفي، إن البنايات تقع في مناطق خلدا وجبل النصر والمقابلين وطلوع المصدار وشفا بدران والجبيهة وماركا الجنوبية وضاحية الرشيد.
وأكد الشهاب أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.
وبين محافظ العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتأمين دورية شرطة عند مداخل تلك البنايات لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات، حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات. -(بترا)

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