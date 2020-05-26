عمان: عمال الوطن يعودون للعمل بالطاقة الكاملة

عمان- الغد- عاد عمال الوطن في أمانة عمان الكبرى إلى العمل اليوم بالطاقة الكاملة في مناطقها الـ22 مع الالتزام باشتراطات الصحة العامة.

وقال مدير دائرة البيئة المهندس إبراهيم للهبارنة، إن نحو 3500 عامل وطن عدا عن الكوادر المساندة انتظروا منذ ساعات الصباح الباكر في الميدان لخدمة المدينة والإبقاء عليها نظيفة.

وأوضح الهبارنة أن عمال الوطن عملوا بجد وإخلاص خلال الفترة الماضية في أعمال النظافة والتعقيم وغيرها من الأعمال التي أوكلت لهم.

وفي سياق متصل، عادت دوائر “الأمانة” في مناطقها للعمل منذ صباح اليوم لكن ليس بالطاقة الكاملة.