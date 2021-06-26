عمان في صدارة دوري المحترفات مع اختتام مرحلة الذهاب

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الجمعة على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الأردني للمحترفات 2021.

واسفرت مباريات الجولة الخامسة من البطولة، عن فوز الأرثوذكسي على القادسية 5-1، وهي ذات النتيجة التي تغلب فيها عمان على الأهلي.

وعزز عمان صدارته لترتيب الفرق مع نهاية مرحلة الذهاب، برصيده 12 نقطة، ثم الأرثوذكسي 9، الأهلي 6، يليه الاستقلال 3، والقادسية أخيرا دون نقاط.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

ويقوم اتحاد كرة القدم بنقل كافة مباريات البطولة عبر منصة الفيديو الخاصة بالاتحاد عبر الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة ودعم فرقهم خلال المنافسات وحضور المباريات مقابل مبالغ رمزية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على إيجاد مصادر دخل متعددة للأندية المشاركة في البطولة في ظل غياب إيرادات الحضور الجماهيري.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.