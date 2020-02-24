عمان كارت تُقيم بازار المنتجات المحلي

ضمن مبادرة تهدف لدعم المنتجات المحلية ودعم سيدات هذا المجتمع صاحبات المشاريع المنزلية التي تستحق الدعم والتقدير، انطلقت فكرة بازار المنتجات المحلية لتكون بمثابة بادرة شكر وتقدير مِنا جميعًا أبناء هذا المُجتمع لعطاء وتفاني هؤلاء السيدات ولنركز سعينا على أن يكون هذا المُجتمع كالبنيان المرصوص.

ترتكز مبادرتنا بالأساس على مساندة النساء في المحافظات والمناطق المهمشة لخلق فرص لهؤلاء النساء في هذه المناطق التي تعاني بالأصل من قلة الفرص والبطالة.

إن هذه المشاريع الصغيرة المنزلية كانت بالأساس ليكون هناك مردود مادي جيد ينعكس على هذه الآسر وليعزز ثقة المرآة في نفسها كعضو منتج ومؤثر وفعال في المنزل والمجتمع،

حاولنا أن نجمع هؤلاء السيدات في يوم واحد في مكان واحد يمكنكم المرور به لتكونوا جزء من هذه الشكر.

إن أغلب هذه المنتجات مصنوعة يدويًا وبجودة عالية وتباع بثمن مناسب للجميع، بالإضافة إلى أن البازار يحتوي على منتجات متنوعة من أصناف عديدة من أزياء، أدوات منزلية، طعام منزلي، اكسسوارت ومستحضرات طبيعية للعناية بالجسم.

أقيم هذا البازار يوم السبت الموافق 22 شباط 2020 واستمر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءًا في أفنيو مول – الطابق الأرضي (الصوّيفية – عمّان)،

شكرًا لكل من حضر وشكر خاص للداعمين.