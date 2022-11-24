“عمان لحوارات المستقبل” تطالب بالرجوع للتوقيت الشتوي

استهجنت جماعة عمان لحوارات المستقبل من الإصرار الحكومي على إبقاء العمل بالتوقيت الصيفي ،على الرغم من الرفض الشعبي الشامل لاستخدام هذا التوقيت نظرا للإضرار التي يسبهها استمرار العمل بهذا التوقيت “الصيفي” اثناء فصل الشتاء .

وطالبت الجماعة في بيان اصدرته اليوم الحكومة بضرورة اعادة النظر في قرارها تثبيت التوقيت الصيفي،خاصة ان الوقت الذي سيصبح فيه شروق الشمس نحو الساعة الثامنة قد اقترب مع بلوغ الانقلاب الشتوي في الثلث الاخير من الشهر القادم.

وقالت الجماعة في بيانها ان اول ضحايا هذا التوقيت المعمول به حاليا هم الطلاب الذين تخرج نسبة عالية منهم من بيوتها تحت جنح الظلام وفي ظروف جوية قارسة بسبب استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، مما يعرضهم لمخاطر صحية،بالاضافةالى الخوف من المخاطر الأمنية.

واضافت الجماعة في بيانها أن الدراسات التي تشير إلى توفير الطاقه جراء تثبيت التوقيت الصيفي لم يثبت نجاحها،مما دفع دولا كثيرة إلى إلابقاء على العمل بالتوقيت الشتوي سائدا على مدار العام.

وطالبت الجماعة في بيانها الحكومة بتثبيت الساعة حسب التوقيت الشتوي،الذي كان سائدا في المملكة لفترات طويلة ،كما انه يتوافق مع التوقيت الدولي لخط غرينتش.وقبل ذلك كله يلبي مطالب الناس وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية