عمان – الغد – اختتمت أمس الاربعاء، مواجهات ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس الاردن للسيدات، بفوز عمان على الارثوذكسي 4-1، والاستقلال على النصر 5-2.

وكان شباب الاردن فاز على شيحان بنتيجة 21-0 الثلاثاء، وتغلب الاهلي على القادسية 7-1.

وتنطلق مباريات الاياب يوم 2 ايلول (سبتمبر) المقبل، حيث يستقبل النصر الاستقلال عند الساعة 5:00 مساء على ملعب البولو، فيما يحل الارثوذكسي ضيفاً على عمان عند 8:00 مساء على ذات الملعب.

ويشهد يوم 3 ايلول (سبتمبر) المقبل اقامة مباراتين، حيث يواجه شباب الاردن شيحان عند الساعة 5:00 مساء على ملعب البولو، ويلتقي القادسية مع الاهلي عند 8:00 مساء على الملعب ذاته.