عمان والحسين في صدارة دوري الناشئات

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني والأخير لدوري الناشئات ت 17.

وأسفرت المباريات عن فوز عمان على الراية 16-0، والحسين على الأهلي 3-0، والنصر على الأرثوذكسي 1-0، وعمان اف سي على القادسية 3-0.

ومع نهاية الجولة، تصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الحسين، ثم النصر وعمان اف سي 6، الأرثوذكسي 4، القادسية 1، والأهلي والراية دون نقاط.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.