عمان وشباب الأردن في نهائي الدوري النسوي الثلاثاء

عمان – الغد – حددت الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، الساعة 7 مساء الثلاثاء، موعداً لاقامة المباراة الفاصلة بين عمان وشباب الاردن، لتحديد بطل الدوري النسوي للمحترفات لموسم 2019.

وتقرر اقامة المباراة الفاصلة، بعد ان استمرت الصدارة المشتركة لكل من عمان وشباب الاردن لترتيب فرق الدوري بـرصيد 31 نقطة، مع نهاية مباريات الجولة الاخيرة، التي اقيمت الجمعة والسبت الماضيين على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وتمكن عمان من الفوز على الاستقلال 4-1، فيما فاز شباب الاردن على الحسين 8-0، وفي المباراة الثالثة تمكن الارثوذكسي من الفوز على النصر 7-0.

وحسب التعليمات، وفي حال انتهى الوقت الاصلى للمباراة الفاصلة بين الفريقين، بالتعادل، سيتم لعب شوطين اضافيين، واذا استمر التعادل، سيتم اللجوء الى الركلات الترجيحية من علامة الجزاء لحسم النتيجة.

وجاء ثالثاً الارثوذكسي بـ22 نقطة وبفارق الاهداف عن الاستقلال، ثم النصر 7، الاهلي 5، وجاء بالمركز الاخير، فريق الحسين بـ4 نقاط.