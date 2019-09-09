عمان وشباب الأردن يواصلان صدارة الدوري النسوي للمحترفات

عمان – الغد – واصل فريقا عمان وشباب الأردن، صدارتهما للدوري النسوي للمحترفات لموسم 2019 مع نهاية مباريات الأسبوع الـ 13.

وتمكن شباب الاردن من الفوز على الاهلي 10-0، فيما تغلب عمان على الارثوذكسي 4-1، وفي اللقاء الثالث تمكن النصر من الفوز على الحسين بهدف دون رد في المباريات التي اقيمت على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وتصدر كل من عمان وشباب الاردن ترتيب الفرق برصيد 28 نقطة، ثم الاستقلال بـ 22، الارثوذكسي 19، النصر 7، الأهلي 5، الحسين 4.

وتنطلق مباريات الجولة الاخير الجمعة 20 أيلول (سبتمبر) المقبل ، باقامة مباراتين، في الاولى يلتقي شباب الاردن مع الحسين عند الخامسة مساء، فيما يواجه الارثوذكسي نظيره النصر عند الثامنة مساء، وتختتم مباريات الجولة السبت بلقاء وحيد يجمع الاستقلال مع عمان عند السادسة مساء.

وحسب تعليمات البطولة فانه وفي حال تساوي فريقين بالنقاط ولتحديد المركز الأول و/أو حسم الهبوط ، فان الجهة المنظمة تقوم باقامة مباراة بينهما وفق نظام المباراة النهائية خلال 72 ساعة من نهاية البطولة، وفي حالة استمرار التعادل بعد الوقت الأصلي للمباراة، يتم تمديدها لشوطين إضافيين مدة كل شوط (15) دقيقة، وإذا استمر التعادل بعد الشوطين الإضافيين، ولتحديد الفائز يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية من علامة الجزاء.