عمان وكفرنجة يدركان الفوز ببطولة كأس الأردن لكرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – فاز فريق كفرنجة على ضيفه فريق يرموك عمان بنتيجة 46-22، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في إطار لقاءات بطولة كأس الأردن لكرة اليد، التي تقام وفق نظتم خروج المغلوب من مرة واحدة وبمشاركة الفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية.

واستحق كفرنجة الفوز بعد أن بسط سيطرته على مجريات المباراة، واستغل فيها الهجمات الخاطفة عن طريق عمر عناب ومحمد وهدان في توسيع فارق الأهداف، الذي بقي في مصلحته رغم المحاولات التي بذلها لاعبا فريق يرموك البقعة محمود عوده واحمد جمال، والتي لم تسعفهم في اللحاق بفارق الأهداف الذي بقي لمصلحة كفرنجة، والذي انتقل جراء هذا الفوز لمواجهة حامل اللقب فريق السلط في دور الثمانية الذي ينطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

وحقق فريق عمان فوزا مستحقا بتغلبه على فريق ساكب بنتيجة 28-19 في المباراة التي أقيمت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لينتقل عمان لمواجهة الفائز من لقاء الحسين وكفرنجة في اطار مواجهات دور الثمانية.

وكان فريق القوقازي قد حقق فوزا كبيرا جاء على حساب فريق أم جوزة بنتيجة 35-17، ليذهب القوقازي الى دور الثمانية لمواجهة فريق الأهلي الذي الحق خسارة كبيرة بجاره فريق وادي السير عندما تغلب عليه بنتيجة وصلت الى 60 مقابل 21.

وتقام يوم الثلاثاء المقبل مواجهة تجمع بين فريقي الكتة وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد في ختام لقاءات الدور الأول، والفائز من هذه المباراة ينتقل الى دور الثمانية لمواجهة فريق العربي المتوج أول أمس بلقب كأس السوبر.

وحدد اتحاد اللعبة يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعدا لإقامة مباراتي الدور قبل النهائي، مثلما لم يحدد موعد اقامة المباراة النهائية والتي سيتم تحديد موعدها في الأيام القليلة المقبلة.