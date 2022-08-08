عمان ووادي السير في مواجهة قوية لتحديد مسار اللقب

بلال الغلاييني – تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السابعة من مساء اليوم، واحدة من المباريات المهمة في دوري أندية السيدات بكرة اليد التي تجمع بين فريقي عمان ووادي السير، في افتتاح لقاءات مرحلة الإياب، وربما تحدد بصورة كبيرة هوية الفريق الذي سيحظى بنيل لقب الدوري، وتبدو الفرصة قوية أمام فريق عمان لتحقيق ذلك، فهو يتصدر الترتيب العام لفرق المربع الذهبي بالعلامة الكاملة 6 نقاط، مع ختام لقاءات مرحلة الذهاب، فيما لفريق وادي السير 4 نقاط، يليه فريق حرثا بالمركز الثالث برصيد نقطتين، وبالمركز الرابع والأخير فريق كفرسوم برصيد خال من النقاط.

المباراة التي تبدأ عند الساعة السابعة مساء، يتوقع أن تحفل بكامل الندية والإثارة بين الفريقين، نظرا لأهمية هذه المباراة، وتطلعات الفريقين لتحقيق الفوز.

وفي صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، يلتقي فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء، وفيها يتطلع حرثا لنيل الفوز، وهو قادر على ترجمة ذلك نظرا للفوراق الفنية بينهما.

فوز فريق عمان على نظره وادي السير بأي نتيجة يقربه كثيرا من الفوز باللقب، كون مباراة الذهاب بين الفريقين ذهبت لمصلحة فريق عمان بنتيجة 25-23، فيما يحتاج فريق وادي السير إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين حتى يعود لصدارة الترتيب العام، والتقدم خطوة مهمة للظفر باللقب لأول مرة في تاريخه.

أرقام المربع الذهبي

بلغة الأرقام، يعد عمان الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في مبارياته كافة، ولم يتعرض للخسارة لغاية الآن، وهو الأمر الذي يعزز من فرصه باسترداد اللقب، وهو الفريق أيضا الذي سجل في مبارياته الماضية 84 هدفا، ودخل في مرماه 66 هدفا، فيما لفريق وادي السير الذي خسر مباراة واحدة أمام عمان، 107 أهداف، ودخل مرماه 80 هدفا، أمام فريق حرثا، الذي يحتاج إلى شبه معجزة للاحتفاظ باللقب، فقد تعرض لخسارتين أمام وادي السير وعمان، وهو قد سجل في مبارياته الماضية 84 هدفا، ودخل مرماه 76 هدفا، في الوقت الذي فقد فيه فريق كفرسوم فرصته بالتواجد بالمقدمة، فهو تعرض لثلاث خسائر، وسجل 66 هدفا، ودخل مرماه 105 أهداف.

تحديد المراكز

وضمن لقاءات تحديد المراكز من 5 ولغاية 7، يلتقي فريقا البتراء والفجر عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بعمان، وتبدو فرصة الفجر مواتية لتحقيق الفوز والتواجد بالمركز الخامس، نظرا لفارق المستوى الفني الذي يميزه عن منافسه البتراء، إضافة إلى أنه قد حقق الفوز في مباراته الماضية على فريق الراية بنتيجة 21-10.

وتختتم لقاءات تحديد المراكز يوم الجمعة المقبل من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي البتراء والراية عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير محمد بالزرقاء.