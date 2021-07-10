عمان يبتعد بصدارة الدوري الأردني للمحترفات

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس الجمعةعلى ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة السابعة من الدوري الأردني للمحترفات 2021.

وأسفرت المباريات عن فوز الأهلي على الاستقلال 4-0، وعمان على الأرثوذكسي 3-0.

ومع نهاية الجولة ابتعد عمان بصدارة ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة، ثم الأرثوذكسي والأهلي 10، الاستقلال 6، والقادسية أخيرا دون نقاط.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

ويقوم اتحاد كرة القدم بنقل كافة مباريات البطولة عبر منصة الفيديو الخاصة بالاتحاد عبر الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة ودعم فرقهم خلال المنافسات وحضور المباريات مقابل مبالغ رمزية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على إيجاد مصادر دخل متعددة للأندية المشاركة في البطولة في ظل غياب إيرادات الحضور الجماهيري.