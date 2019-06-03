رياضة محلية

عمان يتصدر دوري المحترفات

منذ 36 دقيقة
لاعبتان تتنافسان على الكرة في احدى مباراة عمان وشباب الأردن - (من المصدر)

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عمان – الغد – فاز فريق عمان على نظيره شباب الأردن 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب البولو لحساب الأسبوع الخامس من الدوري النسوي للمحترفات لكرة القدم.
كما فاز الأرثوذكسي على الحسين 3-0، وفي المباراة الثالثة فاز الاستقلال على الأهلي 3-1. ومع نهاية الجولة، تصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، من 4 مباريات، وهو نفس رصيد الاستقلال الذي لعب 5 مباريات ثم شباب الأردن ثالثا 7 نقاط متقدما على الأرثوذكسي بفارق الأهداف.
ويلتقي في الجولة السادسة عمان مع الأرثوذكسي، والحسين مع النصر والأهلي مع شباب الأردن.

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