عمان يتصدر دوري المحترفات

عمان – الغد – فاز فريق عمان على نظيره شباب الأردن 3-1، في المباراة التي جرت على ملعب البولو لحساب الأسبوع الخامس من الدوري النسوي للمحترفات لكرة القدم.

كما فاز الأرثوذكسي على الحسين 3-0، وفي المباراة الثالثة فاز الاستقلال على الأهلي 3-1. ومع نهاية الجولة، تصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، من 4 مباريات، وهو نفس رصيد الاستقلال الذي لعب 5 مباريات ثم شباب الأردن ثالثا 7 نقاط متقدما على الأرثوذكسي بفارق الأهداف.

ويلتقي في الجولة السادسة عمان مع الأرثوذكسي، والحسين مع النصر والأهلي مع شباب الأردن.