عمان يضمن التتويج بلقب الدوري النسوي للمحترفات – صور

عمان – الغد – اختتمت أمس الاثنين على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

وضمن عمان التتويج بلقب البطولة، بعد أن واصل سلسلة انتصاراته، بفوزه على القادسية 3-0.

وأسفرت بقية مباريات الجولة عن فوز شباب الأردن على الأهلي 12-0، والاستقلال على النصر بهدف دون مقابل.

ورفع عمان رصيده إلى 30 نقطة مؤمناً صدارة الترتيب، وبفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه شباب الأردن الذي بقي له مباراة واحدة في البطولة، ليضمن بالتالي التتويج باللقب، فيما حافظ القادسية على مركزه ثالثاً بـ 19، ثم الاستقلال 18، الأرثوذكسي 9، الأهلي 4، النصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة يوم السبت المقبل ، حيث يواجه النصر نظيره الأهلي، ويلتقي عمان مع الاستقلال والأرثوذكسي مع القادسية، فيما تشهد الجولة الأخيرة يوم الخميس 31 الشهر الحالي، مباراة النصر مع القادسية، وشباب الأردن مع الاستقلال، وأخيراً عمان مع الأرثوذكسي.

يذكر أن منافسات الدوري تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.