عمان يعزز صدارته لدوري المحترفات مع نهاية الجولة التاسعة

عمان – الغد – اختتمت السبت على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من مرحلة الإياب للدوري الأردني للمحترفات لموسم 2021.

وشهدت المباريات فوز عمان على القادسية 9-0، والأرثوذكسي على الاستقلال 5-0.

ومع نهاية الجولة، عزز عمان رصيده بصدارة ترتيب الفرق بـ 21 نقطة، ثم الأهلي والأرثوذكسي 13، الاستقلال 6، والقادسية أخيرا دون نقاط.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

ويقوم اتحاد كرة القدم بنقل كافة مباريات البطولة عبر منصة الفيديو الخاصة بالاتحاد عبر الرابط التالي (اضغط هنا) وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة ودعم فرقهم خلال المنافسات وحضور المباريات مقابل مبالغ رمزية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على إيجاد مصادر دخل متعددة للأندية المشاركة في البطولة في ظل غياب إيرادات الحضور الجماهيري.