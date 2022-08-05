عمان ينفرد بصدارة دوري “يد” السيدات

بلال الغلاييني – انفرد فريق عمان بصدارة المربع الذهبي لدوري أندية السيدات بكرة اليد، وذلك بعد الفوز المثير الذي حققه على فريق وادي السير بنتيجة 25-23، في المباراة التي جمعتهما أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في ختام مرحلة الذهاب، ليرفع عمان رصيده إلى 6 نقاط متصدرا الترتيب العام لوحده، بينما بقي فريق وادي السير بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

المباراة حفلت بكامل الندية والإثارة، بعد أن تبادل الفريقان السيطرة والتسجيل، قبل أن يفرض وادي والسير أفضليته ويعلن عن تقدمه 3-1، بفضل الاختراقات والتسديدات الناجحة لتمارا خليفات وجنان محمود ولبنى سلامة، في الوقت الذي نجح فيه عمان في تقليص فارق الأهداف والدخول في أجواء المباراة، بعد أن ركز على لاعباته سارة حلبية وفاتن الحمايدة وأروى حمدان سواء في تسديد الكرات من خارج المنطقة واللجوء إلى الاختراق من البوابة الأمامية، ليواصل عمان تقدمه وسط محاولات لم تتوقف من لاعبات وادي السير، ما رفع من وتيرة المنافسة بين الفريقين، خصوصا في الدقائق الأخيرة، التي حسمها عمان لمصلحته بفارق هدفين 25-23.

وضمن لقاءات هذه الجولة، تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، المواجهة التي تجمع بين فريقي حرثا وكفرسوم، وفيها يسعى حرثا إلى تحقيق الفوز والعودة من جديد لدخول أبواب المنافسة على اللقب، والتي تحتاج منه ادراك الفوز في كافة لقاءاته المقبلة، خصوصا وان رصيده ما يزال خاليا من النقاط قبل لقاء اليوم، وكذلك الحال بالنسبة لفريق كفرسوم الذي تعرض لخسارتين في مباراتيه الماضيتين.

إلى ذلك، تبدأ لقاءات مرحلة الإياب للمربع الذهبي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي فريقا عمان ووادي السير عند الساعة السابعة مساء في صالة الأميرة سمية، وباليوم ذاته يلتقي فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن.

من ناحية أخرى، تبدأ لقاءات تحديد المراكز من 5 ولغاية 7 اعتبارا من اليوم السبت ، من خلال إقامة الجولة الأولى التي يلتقي فيها فريقا الراية والفجر عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية، ويلتقي في الجولة الثانية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، فريقا البتراء والفجر عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية، قبل أن تختتم اللقاءات يوم الجمعة المقبل، من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي الراية والبتراء عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء.