عمان يواصل تألقه مع ختام الجولة قبل الأخيرة من الدوري النسوي

عمان – الغد – اختتمت السبت 26 كانون الأول، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الثالثة عشرة وقبل الأخيرة من الدوري النسوي للمحترفات.

وواصل عمان- الذي حسم اللقب- سلسلة انتصاراته وتغلب على الاستقلال 6-0، ليعزز رصيده النقطي وبالعلامة الكاملة.

وشهدت بقية المباريات فوز الأهلي على النصر 3-0، والقادسية على الأرثوذكسي 10-0.

ورفع عمان الذي ضمن الفوز باللقب منذ الجولة الماضية، رصيده إلى 33 نقطة، فيما حافظ شباب الأردن على مركزه ثانياً ب 25، ثم القادسية 22، الاستقلال 18، الأرثوذكسي 9، الأهلي 7، النصر بالمركز الأخير بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الجولة الأخيرة والتي ستشهد مراسم التتويج يوم الخميس 31 الجاري، حيث يلتقي النصر مع القادسية، وشباب الأردن مع الاستقلال، وعمان مع الأرثوذكسي.

يذكر أن منافسات الدوري تقام وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.