عمان يواصل صدارة الدوري النسوي لكرة القدم

عمان – الغد – واصل عمان صدارته للدوري النسوي للمستوى الأول بفوزه على الحسين 4-0 على ملعب البولو لحساب الأسبوع الـ 11.

وفي بقية المباريات، تمكن النصر من الفوز على الاهلي بهدف دون رد، والارثوذكسي على الاستقلال 3-2.

ورفع عمان رصيده الى 25 نقطة بصدارة الترتيب، ثم شباب الاردن ثانياً برصيد 22، الاستقلال برصيد 19، الارثوذكسي برصيد 16، الاهلي برصيد 5، الحسين برصيد 4 وبفارق الاهداف عن النصر صاحب المركز الاخير. وتنطلق مباريات الجولة الـ 12 الجمعة باقامة مباراتين، في الاولى يلتقي الحسين مع الارثوذكسي عند الخامسة عصراً على ملعب البولو 1، فيما يواجه عمان نظيره شباب الاردن عند الثامنة مساءً على نفس الملعب، وتختتم الجولة بلقاء وحيد يقام السبت ويجمع الاهلي مع الاستقلال عند السادسة مساء على البولو 1.